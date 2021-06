Vor seiner Zeit bei Alvarez & Marsal war Nawrath knapp zwei Jahre lang Partner im Financial Advisory von Deloitte – in dem Bereich findet derzeit einige Umstrukturierung im Service-Bereich Analytics statt. Bei dem Big-Four-Haus leitete er das deutsche Debt & Capital-Advisory-Team und beriet auch bei internationalen Fremdfinanzierungen.



Auch zuvor absolvierte er eine Reihe von Stationen in der Beratungswelt: Bevor der Restrukturierer zu Deloitte kam, war er knapp zwei Jahre als Managing Director bei der Unternehmensberatung CFM Corporate Finance Management tätig. Davor arbeitete er ebenfalls knapp zwei Jahre für die Investmentbank Houlihan Lokey. Etwas mehr als zwei Jahre agierte Nawrath im Bereich Debt Advisory & Restructuring von Leonardo & Co, bevor das Beratungshaus von Houlihan Lokey übernommen wurde. Zu seinem Lebenslauf gehört nach FINANCE-Informationen auch eine kurze Station bei der Restrukturierungsberatung Struktur Management Partner.



Seine längste Karrierestation hatte er bei der Commerzbank: Insgesamt arbeitete Nawrath mehr als 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei der gelben Bank, sowohl im Debt- als auch im Equity-Capital-Markets-Bereich, darunter als Head of Portfolio Management and Equity & Secondary Markets in der Restrukturierungseinheit der Commerzbank. Währenddessen begleitete er auch das Non-performing Loans-Portfolio der Bank. Seine Karriere startete Nawrath als Relationship-Banker bei der Commerzbank.