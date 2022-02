BayernLB setzt im Firmenkundengeschäft Prioritäten

In Bayern sind die Ambitionen hoch: Eine Eigenkapitalrendite (RoE) von 8 Prozent, eine harte Eigenkapitalquote von mindestens 14 Prozent und eine Cost-Income-Ratio (CIR) von 55 Prozent sind die Ziele, deren Erreichung BayernLB-CEO Stephan Winkelmann für sein Haus bis zum Jahr 2024 ausgerufen hat. Die Vorgaben sind durchaus ehrgeizig. Doch was von Teilen der Finanzszene zu Beginn des vergangenen Jahres noch als Zukunftsfantasie belächelt wurde, war bereits zum Ende des ersten Halbjahres 2021 so gut wie erreicht. Zu diesem Zeitpunkt wies die Landesbank eine Eigenkapitalrendite von 9,5 Prozent und eine CIR von 55,3 Prozent aus. Damit waren die Münchener dem Plan bei ihrer laufenden Umstrukturierung sogar ein wenig voraus. Doch ganz so einfach ist es nicht.