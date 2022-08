HSBC: CFO-Treue reicht bis nach Paris

Umstrukturierung, Managementwechsel und die Herabstufung zur Niederlassung: Bei der HSBC in Deutschland hat sich zuletzt so einiges verändert. So hatten die Briten ihre bislang eigenständige Deutschland-Tochter im September 2021 zur Niederlassung von HSBC Continental Europe, der Europazentale der Bank mit Sitz in Paris gemacht.

Zwar hatte der HSBC-Europachef Colin Bell in diesem Zusammenhang betont, dass die Bank auch „einige Schlüsselpositionen“ ihres Europageschäfts am deutschen Standort in Düsseldorf ansiedeln werde, und damit die Bedeutung des Standorts für die britische Bank betont. Dennoch bedeutet die neue Struktur für die Düsseldorfer faktisch eine Herabstufung.

Die lange Reihe von Veränderungen spiegelt sich auch im Blick der CFOs und Treasurer auf das Firmenkundengeschäft der HSBC in Deutschland wider. Nachdem die Briten im vergangenen Jahr im FINANCE-Banken-Survey kräftig Federn lassen mussten, geht es diesmal wieder bergauf. Dabei kann die HSBC gleich in mehreren Kategorien ihre Platzierung verbessern. Die Kundentreue deutscher Finanzentscheider reicht also offenbar auch einmal nach Paris und zurück. Eine Bewertung dürfte Deutschlandchef und Firmenkundenvorstand Nicolo Salsano allerdings so garnicht gefallen – Teil 4 unserer Serie „Inside Corporate Banking“.