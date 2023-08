Bafin moniert Fehler in KPMG-geprüften BVB-Abschluss

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Die Bafin hat im Zuge einer Prüfung insgesamt drei Fehler in dem gebilligten und vom Big-Four-Haus KMPG geprüften BVB-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 entdeckt.

Zum einen wirft die Finanzaufsichtsbehörde dem aktuellen deutschen Vizemeister vor, seine Umsatzerlöse im damaligen Konzernabschluss zum 30. Juni 2018 um 223 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen zu haben. So habe der BVB „erhaltene Transferzahlungen aus dem Transfer von Fußballspielern, für die eine in Vorjahren geleistete Transferzahlung als immaterieller Vermögenswert aktiviert wurde, als Umsatzerlöse erfasst“. Damit wäre der damals von dem Klub mit 536 Millionen Euro angegebene Umsatz um rund 42 Prozent zu hoch angesetzt.

Bafin: BVB-Abschluss verstößt gegen IAS-Vorschriften

Dies verstoße gegen entsprechende Vorschriften des International Accounting Standards (IAS). Soll heißen: Fußballvereine dürfen die aus dem Verkauf von Spielern generierten Einnahmen bilanziell nicht als Umsatzerlös verbuchen. Stattdessen müssen diese als sonstige Erträge ausgewiesen werden.

Die zugrundeliegende Logik: Transfereinnahmen (und -ausgaben) müssen bilanziell anders behandelt werden als etwa Einnahmen aus Ticket- oder Trikotverkäufen, die für einen Fußballverein klassische Umsatzerlöse darstellen. Die besagten Transfererlöse über 223 Millionen Euro setzten sich aus dem Verkauf von insgesamt acht Spielern zusammen, unter anderem von Ousmane Dembélé (105 Millionen Euro) Pierre-Emerick Aubameyang (64 Millionen Euro).

BVB soll Cashflows falsch ausgewiesen haben

Auch bei dem zweiten von der Bafin monierten Sachverhalt handelt es sich um einen solchen Ausweisungsfehler, der letztlich direkt aus dem ersten Lapsus resultieren dürfte: So hat der Verein laut Bafin in seinem Konzernabschluss 2018 den Cashflow aus operativer Tätigkeit um 187 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen. Dieser Betrag hätte jedoch dem Cashflow aus Investitionstätigkeit zugeordnet werden müssen, so die Bafin. Wiederum dürfte die falsch interpretierte Zuordnung von Transfereinnahmen ursächlich dafür gewesen sein.

Als dritten und letzten Punkt bemängelt die Bafin die fehlerhafte Behandlung von Zahlungen an Spielervermittler. Hier soll der BVB im Geschäftsbericht Teile der dafür vorgesehenen Zahlungen über insgesamt 40,3 Millionen Euro fehlerhaft verbucht haben.

Direkte finanzielle Sanktionen vonseiten der Bafin muss der BVB indes nicht fürchten: „Die primär beabsichtigte Stoßrichtung der staatlichen Bilanzkontrolle ist Transparenz“, teilt die Finanzaufsicht auf Anfrage von FINANCE mit.

Bafin-Rüge wirft schlechtes Licht auf BVB und KPMG

Dennoch werfen die identifizierten Mängel kein gutes Licht auf den eben erst in den SDax zurückgekehrten Traditionsverein und dessen Wirtschaftsprüfer KPMG. So ist bislang völlig unklar, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Schließlich ist der Kauf und Verkauf von Spielern eine der Hauptaktivitäten von Fußballvereinen.

Immerhin: In allen seit 2019 veröffentlichten Konzernabschlüssen sind der Borussia die Fehler nicht mehr unterlaufen. In dem 2019 erschienen Abschlussbericht ist diesbezüglich die Rede von einer „notwendig gewordenen Änderung der Bilanzierungsmethode“.

Auf eine Bitte um Stellungnahme von FINANCE reagierten weder der BVB noch Wirtschaftsprüfer KPMG. Die Aktie des achtmaligen deutschen Meisters gab am Donnerstag zwischenzeitlich um rund fünf Prozent nach.