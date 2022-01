Kanzleiticker: Hogan Lovells, BBL, Baker Tilly

Hogan Lovells: Beförderungen und neuer Standort

Beförderungsrunde bei Hogan Lovells: Die Wirtschaftskanzlei hat mit Wirkung zum 1. Januar mehrere ihrer deutschen Juristen zu Partnern und Counseln ernannt. Neue Partner sind Christiane Alpers, Angelina Leder und Tobias Kahnert. Alpers ist Expertin für Internationalen Handel und Marktregulierung, hat in Hamburg studiert und arbeitet seit 2010 bei Hogan Lovells in der Elbmetropole. Zudem hat sie Internationale Erfahrungen in den Büros von Hogan Lovells in London und Washington gesammelt. Der Schwerpunkt von Angelina Leder liegt auf Compliance und Wirtschaftsstrafrecht. Sie hat in München studiert und arbeitet seit 2016 als Rechtsanwältin bei Hogan Lovells in der bayerischen Landeshauptstadt. Ihr Kollege Tobias Kahnert ist auf M&A-Transaktionen spezialisiert und berät unter anderem bei Carve-outs und Reorganisationen. Kahnert hat in Hamburg, Singapur und Oxford studiert und arbeitet seit 2015 als Rechtsanwalt bei Hogan Lovells.

Zu Counseln befördert wurden Susann Brackmann (Restrukturierung/Insolvenz, Hamburg), Andreas Doser (Financial Services, Frankfurt), Sebastian Gräler (Compliance, Düsseldorf), Sophia Jaeger (Litigation, Hamburg), Cornelius Naumann (M&A, München), Sebastian Oebels und Anne Rogge (beide Capital Markets, Frankfurt), Matthias Samol (Compliance, München), Benjamin Schulte (Litigation, München) und Hubertus Weber (Compliance, Frankfurt).

Darüber hinaus baut die Kanzlei ihr Team in der Compliance- & Investigations-Beratung in Deutschland aus und hat dazu ein neues Büro in Düsseldorf eröffnet. Damit reagiere man auf die gestiegene Nachfrage in der Region Rhein-Ruhr, teilte Hogan Lovells mit. Mit der neuen Partnerin Angelina Leder sowie den neuernannten Counseln Matthias Samol und Hubertus Weber zählt das Compliance- & Investigations-Team nun fünf Partner, sechs Counsel sowie einen Director of Investigations an fünf Standorten. Komplettiert wird die Praxis mit mehr als 50 weiteren, ausschließlich auf die Beratung in den Bereichen Compliance & Investigations spezialisierten Mitgliedern.