Kanzlei Menold Bezler fusioniert mit BHP

Die Zusammenarbeit haben die beiden Gesellschaften in den zurückliegenden Monaten bereits erprobt: Im Februar dieses Jahres waren Menold Bezler und BHP eine Kooperation eingegangen. Diese sah vor, dass einzelne Teams phasenweise bei beiden Kooperationspartnern im Einsatz sind. Beide Häuser sind vorwiegend für mittelständische Unternehmen tätig und hatten über die Jahre hinweg regelmäßig gemeinsam an Mandaten gearbeitet. Ein halbes Jahr vor der Kooperation hatte Menold Bezler noch neun Juristen an Ebner Stolz verloren.



Vom kommenden Januar an wird die Zusammenarbeit nun zu einer kompletten Fusion: Die neue Einheit wird dann unter dem Namen „Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft“ auftreten. Der Name BHP verschwindet damit. Frank Schäffler, Co-Managing Partner bei Menold Bezler, wertete den Zusammenschluss als „logische Folge“ nach einer erfolgreichen Kooperationsphase. BHP-Partner Albrecht Bacher sagte, die Mandanten hätten während der Zeit der Kooperation das verbreiterte Beratungsangebot „sehr gut angenommen“ und schätzten den interdisziplinären Ansatz.



Für Menold Bezler bedeutet die Fusion, dass die Kanzlei neben der Rechtsberatung nun auch die Dienste der von BHP kommenden Wirtschaftsprüfer und Steuerberater anbieten kann. Die neue Einheit wird insgesamt rund 300 Mitarbeiter beschäftigen, darunter mehr als 120 Berufsträger.