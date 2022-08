Kanzleiticker: Shearman & Sterling, Eversheds Sutherland, Goodwin

Shearman & Sterling stärkt Präsenz in Deutschland

Die Kanzlei Shearman & Sterling setzt auf Präsenz in Deutschland und holt neue Verstärkung an Bord. Demnach soll Florian Ziegler die Standorte Frankfurt und München als Finanzierungspartner verstärken. Außerdem hat sich die Kanzlei in Frankfurt um ein Notariat erweitert, wo Ziegler selbst als Notar tätig ist.

Ziegler wechselt von White & Case zu Shearman & Sterling. Wie die US-Kanzlei bekannt gab, berät er in dem Bereich Debt Finance mit Schwerpunkt Corporate Finance, Leveraged Acquisition Finance und Investment Grade Loans. Der Anwalt bringt Expertise in den Bereichen Projektfinanzierungen und Restrukturierung mit. Scherpunktmäßig ist er für die Beratung von Banken und anderen Finanzinstituten, Private Equity Investoren sowie von Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen zuständig.