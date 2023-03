Alantra macht Jan Caspar Hoffmann zum neuen Deutschlandchef

Erst am vergangenen Freitag verkündete Alantra den Abgang der Deutschlandspitze um Wolfram Schmerl und Robert von Finckenstein – und am heutigen Montag ist schon bekannt, wer die Nachfolge antreten wird: Das Deutschlandgeschäft verantwortet künftig Jan Caspar Hoffmann. Mit Hoffmann hat sich die Investmentbank einen versierten M&A-Berater geangelt – der künftig für die ambitionierten Ziele des Hauses in der Bundesrepublik verantwortlich ist.