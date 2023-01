GP Bullhound (GPB) setzt im neuen Jahr auf Wachstum und eröffnet in München und Frankfurt neue Büros. Für die Leitung der neuen Standorte wurden namhafte Manager rekrutiert: So wird die Leitung des Frankfurter Büros Martin Rezaie übernehmen, wie die britische Investmentbank-Boutique mitteilte.

Rezaie bringt laut GP Bullhound über zehn Jahre M&A-Erfahrung im Technologiebereich mit und kommt vom Konkurrenten Houlihan Lokey. Dort war er zuletzt für die Investmentbank-Boutique GCA Altium zuständig, deren Frankfurter Büro er 2012 mitgegründet hatte und die 2022 von Houlihan Lokey übernommen wurde. Mit der renommierten Manpower an Bord will GP Bullhound nun am deutschen Markt angreifen und hat amibitonierte Ziele.