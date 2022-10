Es ist der Alptraum eines jeden Private-Equity-Investors: Nach monatelangem Marketscreening und ersten Annäherungsversuchen stellt sich heraus, dass das Zielobjekt schon von unzähligen Konkurrenten umworben wird. Im Tech-Sektor ist das keine Seltenheit – dort ist der Wettbewerb (wie auch in anderen extrem beliebten Branchen) sogar so groß, dass sich Private Equity bewusst in M&A-Prozesse begibt, um an gute Assets zu gelangen.

Doch das muss gar nicht sein: Laut M&A-Berater Julian Riedlbauer, Partner und Leiter des DACH-Geschäfts von GP Bullhound, gibt es auch im Tech-Sektor noch weniger bekannte, aber dafür durchaus attraktive Nischen für Private Equity. Wonach genau müssen Finanzinvestoren Ausschau halten? Riedlbauer hat vier lukrative Bereiche ausgemacht – jeder mit einem kleinen Manko, das aber gerade aus PE-Sicht besonders spannend sein könnte.