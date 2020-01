M&A-Beratung Proventis holt Ex-Chef von Condé Nast

Bei Proventis Partners soll von Laffert nicht als reiner M&A-Berater tätig sein, sondern seine Managementerfahrung auch einbringen, um Kunden beispielsweise bei Transformationsprozessen zu beraten. Für den 51-Jährigen ist der Wechsel auf die Beraterseite nach eigener Aussage nun „der natürliche nächste Schritt“ nach 25 Jahren in der Medienbranche. In der neuen Position könne er seine zwei Leidenschaften für Medien und M&A verbinden und die Medien- und Konsumgüterbranche aus einer neuen Perspektive mitgestalten.



Proventis bezeichnet von Laffert als „Schlüssel-Personalie“ für den strategischen Ausbau des Transaktionsgeschäfts und der Beratungsleistungen. Die auf mittelständische M&A-Deals spezialisierte Corporate-Finance-Beratung begleitete im Medienbereich in der Vergangenheit unter anderem den Verkauf der Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“ an den Landwirtschaftsverlag in Münster im Jahr 2015 und den Verkauf von „Sonnenklar.TV“ an FTI im Jahr 2006.



Den Medienkonzern ProSiebenSat.1 beriet Proventis bereits mehrfach als Buyside-Advisor bei Beteiligungen an Start-ups, beispielsweise 2017 beim Einstieg in das Kakao-Unternehmen Koakult und die Influencer-Marketing-Plattform Buzzbird. Proventis beschäftigt nach eigenen Angaben 30 M&A-Berater, diese arbeiten von Hamburg, München, Köln und Zürich aus.