Herter holt Dennis Glatzel von der HSBC

Neuzugang bei der Finanzierungsberatung Herter & Co. Die Frankfurter Corporate-Finance-Boutique, gegründet und geführt von dem früheren Dresdner-Bank-Leveraged-Finance-Banker Marcel Herter, hat Dennis Glatzel verpflichtet. Glatzel kommt von der HSBC, wo er zuletzt Director im Leveraged-Finance-Bereich war. Glatzel arbeitete seit 2014 für die Düsseldorfer und davor sieben Jahre bei der Commerzbank beziehungsweise Dresdner Kleinwort im gleichen Bereich.

Bei Herter wird er „ab sofort“ beginnen, wie das Unternehmen auf FINANCE-Anfrage erklärte. Und Firmenchef Marcel Herter kündigt schon die nächsten Neueinstellungen an: „Unser Team wird auch in Zukunft auf allen Ebenen wachsen, um den steigenden Bedarf an Finanzierungsberatung in unseren Kernmärkten abdecken zu können.“