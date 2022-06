Leveraged Finance: Was der Deal zwischen NIBC und OLB bedeutet

500 Millionen Euro: So schwer ist das Leveraged-Loan-Portfolio der NIBC, das sich die Oldenburgische Landesbank (OLB) gemeinsam mit der niederländischen Versicherungsgesellschaft ASR einverleiben will. Es umfasst 36 Unternehmensfinanzierungen mit Sitz in Deutschland sowie den Niederlanden, hauptsächlich aus Private-Equity-Portfolios. Bei der Finanzierung von Private-Equity-Deals war die NIBC vor allem in der ersten Hälfte der 2010er-Jahre einer der aktivsten Player in Deutschland.

Das Kreditpaket der Holländer soll zwischen den beiden Käuferparteien aufgeteilt werden, wobei die OLB den überwiegenden Teil des deutschen Portfolios übernimmt. Wie groß dieser Anteil ist, wollte die Landesbank auf Nachfrage von FINANCE allerdings nicht preisgeben.

Der Deal soll schrittweise innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen werden – und ist eine Kampfansage an den deutschen Leveraged-Finance-Markt, wo mit der NIBC nun die nächste Bank dem Vormarsch der Debt-Fonds zum Opfer gefallen ist. Der Verkauf des LBO-Portfolios hat aber auch massive Konsequenzen für das Firmenkundengeschäft der Niederländer – sowohl für die Aktivitäten als auch für die Mitarbeiter.