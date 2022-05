Audit- und Tax-News: Dornbach, WTS, Rödl

Yorgova-Ramanauskas geht ins saarländische Wirtschaftsministerium

Elena Yorgova-Ramanauskas, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin am Dornbach-Standort Saarbrücken, ist als Staatssekretärin in das saarländische Wirtschaftsministerium gewechselt. Yorgova-Ramanauskas kam im Oktober 2021 zu Dornbach und leitete seitdem als Geschäftsführerin den Bereich der Abschlussprüfung in Saarbrücken. Sie bringt Erfahrung in der Beratung und Prüfung mittelständischer und familiengeführter Unternehmen, vor allem in den Branchen Automotive, Stahl, Maschinenbau und Pharma mit.

In der saarländischen Wirtschaft sei sie bestens vernetzt, heißt es in einer Mitteilung von Dornbach. Christoph Hell, Partner am Standort Saarbrücken, kommentiert: „Die Nachricht erfüllt uns mit Stolz und Bedauern zugleich. Wir gratulieren Elena Yorgova-Ramanauskas von Herzen zu ihrer neuen beruflichen Herausforderung. Gleichzeitig lassen wir sie natürlich ungern ziehen, weil wir ihre hohe Fachkompetenz, ihr Gespür für die Belange der Wirtschaft und ihre Kollegialität in den vergangenen Monaten außerordentlich schätzen gelernt haben.“ In Saarbrücken beschäftigt Dornbach 60 Mitarbeiter, darunter fast 30 Berufsträger.