Das Hamburger Büro von Ebner Stolz bekommt Zuwachs: Zum 1. September stößt mit Carl-Heinz Klimmer ein Partner mit langjähriger Erfahrung in der Prüfung mittelständischer und börsennotierter Unternehmen mit Auslandsbezug zu dem Beratungshaus. Damit verstärkt Ebner Stolz ihre Prüfungskompetenz mit expliziter internationaler Ausrichtung. Diese wurde zuletzt durch den Beitritt von Ebner Stolz in das internationale Netzwerk RSM deutlich in den Fokus der Beratungseinheit gerückt.

Klimmer war seit jeher bei EY tätig: 1995 startete der 53-Jährige am Hamburger EY-Standort seine Karriere und war dort seit 2007 als Partner tätig. Im Laufe seines Werdegangs bildeten sich Branchenschwerpunkte in den Bereichen Transport, Logistik und Schifffahrt sowie Immobilien und Touristik heraus. Zudem berät er seit vielen Jahren zahlreiche Tochtergesellschaften US-amerikanischer und asiatischer Konzerne. In Summe bringt er 28 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung mit.

Bei Ebner Stolz kümmert sich Klimmer künftig um die Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen bei mittelständischen und börsennotierten Unternehmen nach deutschem Handelsrecht (HGB) und internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS/US-GAAP). Ein weiterer Fokus liegt in der prüfungsnahen Beratung.

Internationalisierung des Mittelstands

Florian Riedl, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz, freut sich über den renommierten Zugang: „Mit Blick auf die zunehmende Internationalisierung unserer stark mittelständisch geprägten Mandantschaft ist seine Erfahrung in der Prüfung internationaler Konzerne, vor allem mit Bezug zu den USA, UK und Asien, eine wertvolle Bereicherung beim weiteren Ausbau unseres Geschäfts innerhalb des RSM-Netzwerks.“

Zum Oktober wird sich Ebner Stolz dem internationalen Netzwerk RSM anschließen und dort das einzige deutsche Mitglied sein. Die Nummer 6 im deutschen Wirtschaftsprüfermarkt, und damit Teil der Next Seven, wird dann unter dem Namen RSM Ebner Stolz firmieren.