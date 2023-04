Ebner Stolz holt Restrukturierer von PwC

Ebner Stolz baut seine Restrukturierungspraxis in Hamburg weiter aus: Chris­toph Ko­now und Christian Heilmann wechseln vom Big-Four-Haus P­wC zur deutlich kleineren Konkurrenz aus der Reihe der Next Seven.

Konow startete im April als Partner bei den Ma­nage­ment Con­sul­tants von Eb­ner Stolz in Hamburg, wie Ebner Stolz erst jetzt mitteilte. Zuletzt leitete er als Di­rec­tor den Bereich Restrukturierungen von PwC am Stand­ort Ham­burg. Sein Fokus liegt auf den Be­rei­chen Ship­ping, Trans­port & Lo­gis­tik, Ma­schi­nen- und An­la­gen­bau und auf Be­ra­tungen bei drohender Insolvenz.

Sein Kollege Heilmann hat die vergangenen neun Jahre bei PwC gearbeitet, zuletzt als Senior Manager. Bei Ebner Stolz steigt er als Principal ein. Neben Konow und Heilmann starten fünf weitere neue Mitarbeiter im April in der Hamburger Restrukturierungsberatung. Wer die anderen fünf Neuzugänge sind, teilte Ebner Stolz nicht mit.

Ebner Stolz ist auf Wachstum eingestellt

Ebner Stolz will eine der ers­ten Adres­sen für die Re­struk­tu­rie­rung mit­telständi­scher Un­ter­neh­men sein, das Re­struk­tu­rie­rungs­team zählt nun 80 Köpfe. Insgesamt hat Ebner Stolz derzeit 2.100 Mitarbeiter und ist klar auf Expansionskurs.

So ist das Next-Seven-Haus zum Oktober 2023 dem RSM Netzwerk beigetreten. Ab diesem Datum wird es zunächst unter dem Namen „RSM Ebner Stolz“ firmieren, nach einer Übergangszeit von zwei Jahren nur noch unter dem Namen „RSM“. Rund 57.000 Menschen arbeiten in rund 830 Büros in 120 Ländern für das Netzwerk, mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 8 Milliarden US-Dollar gilt es als sechstgrößtes Beratungsnetzwerk.

Doch nicht nur Ebner Stolz investiert in seine Restrukturierungspraxis. Auch Mazars, einer der Verfolger von Ebner Stolz, hat mit Renate Müller als Partnerin und ihrem Team von Andersen im April acht neue Juristen in Leipzig auf einmal übernommen. Dadurch wächst das dortige Mazars-Team auf 13 Anwälte an.