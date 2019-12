KPMG wächst kaum noch im Audit

In der Wirtschaftsprüfung erzielte KPMG 2019 eine Gesamtleistung von 677 Millionen Euro. Nachdem der Bereich im Vorjahr noch um 7 Prozent zugelegt hatte, stagnierte das Geschäft in diesem Jahr nahezu mit einem Plus von nur 1 Prozent. „Wir wachsen in der Prüfung, obwohl wir von der gesetzlich vorgeschriebenen Audit Rotation am stärksten betroffen sind“, verteidigt Klaus Becker das im Vergleich zu der Konkurrenz sehr niedrige Wachstum im WP-Geschäft.



Tatsächlich prüfte KPMG vor Beginn der Rotationspflicht 2016 noch mehr als die Hälfte aller Dax30-Unternehmen. Aktuell sind es noch 15, und im Jahr 2022 werden es – Stand jetzt – nur noch neun sein. Dabei muss KPMG viele hochbezahlte Mandate abgeben wie die Deutsche Bank, Henkel oder BMW.



Gewonnen hat KPMG im Gegenzug im Dax bisher nur Covestro und – wie gestern bekannt wurde – E.on. Und das, obwohl sich KPMG nach eigener Aussage um jedes freigewordene Mandat bewirbt. „Wir wollen aber nicht um jeden Preis gewinnen – wir stehen nicht für Dumping-Preise in der Abschlussprüfung“, betont Klaus Becker.