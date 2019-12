KPMG wird neuer E.on-Prüfer

Umso mehr kann sich daher KPMG freuen, denn der Wirtschaftsprüfer und Berater musste zuletzt viele lukrative Mandate im Dax abgeben. Vor der Einführung der Prüferrotation im Jahr 2016 hatte KPMG noch über die Hälfte aller Unternehmen im Dax geprüft und ist somit naturgemäß innerhalb der Big Four am stärksten von der neuen Regelung betroffen.



Abgeben musste KPMG bisher schon BMW. Ab 2020 kommen die Deutsche Bank, Fresenius und Fresenius Medical Care, Henkel sowie Munich Re hinzu. Zudem hat Continental das Prüfmandat ab 2021 ausgeschrieben. Vor allem BMW, Fresenius und die Deutsche Bank gehören gemessen an den Honoraren zu den am besten bezahlten Mandaten im Dax.