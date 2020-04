Mazars verstärkt Tax-Geschäft mit WTS-Team

Mit dieser umfangreichen personellen Verstärkung unterstreicht Mazars seine Ambition, „vor allem in der Steuerberatung wachsen wollen“. Managing Partner Christoph Regierer lässt sich mit folgender Aussage zitieren: „Mit dem großen und fachlich breit aufgestellten Team verstärken wir uns deutlich in regional wichtigen Märkten wie Köln und München, wo wir unsere steuerliche Expertise weiter ausbauen – ein wichtiges Signal für den Markt und für unsere Mandanten gerade auch in diesen Zeiten.“

Allerdings gab es im Steuerberatungsgeschäft von Mazars auch Handlungsbedarf, schrumpfte das Next-Ten-Haus dort zuletzt doch sogar. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mazars in diesem Bereich 56,4 Millionen Euro erwirtschaftet – ein leichter Rückgang zum Vorjahr. Im laufenden Geschäftsjahr will Mazars bei Tax aber schon wieder um 10 Prozent zulegen.