Mazars wächst überraschend stark

Das starke Wachstum von Mazars kommt überraschend, hatte Christoph Regierer, Sprecher des deutschen Management Boards, vor einem Jahr noch nur ein halb so hohes Wachstum von 5 Prozent prognostiziert. „Insbesondere die Financial Advisory Services (FAS) und die Rechtsberatung haben sich aber besser entwickelt als zunächst gedacht“, erklärt er nun die Abweichung nach oben.



Beide Bereiche sind tatsächlich stark gewachsen, allerdings von einem niedrigen Umsatzniveau aus. So legte FAS (zu dem auch das Geschäft mit Consulting gehört) um 44,6 Prozent zu, die Umsätze sind mit 14,2 Millionen Euro aber noch vergleichsweise gering. Im Vorjahr lag die Wachstumsrate noch in einem mittleren einstelligen Prozentbereich.



Treiber des jüngsten Wachstums waren dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus zufolge unter anderem neue Beratungsmandate in den Feldern IT, Begleitung von Transaktionen, Prozessoptimierung und Business Transformation. Konkrete Mandate könne man nicht nennen, nur so viel: „Wir sind im Automotive-Bereich gut vertreten“, sagt Regierer. Im vergangenen Jahr hatte er bereits berichtet, dass Mazars den Autozulieferer Mahle bei einem Projekt im SAP-Umfeld berät.