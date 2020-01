Warum Kleinaktionäre Wirecard unter Druck setzen

Die Aktionärsvertreter haben noch mehr Forderungen auf Lager: Unter anderem soll Wirecard der Sonderprüferin alle Unterlagen vorlegen, die sich mit der 2015 erfolgten Übernahme der indischen Unternehmen Hermes i Ticket und GI Technologies befassen. Hier wolle man die Klärung der Frage, wie es in den Wochen vor Erwerb dieser Unternehmen zu einer Verachtfachung des Werts kommen konnte. Auch wenn das Geschäftsmodell ein Zukunftsmarkt ist, bleibt die Frage, ob dieser Turbo-Wertanstieg realistisch ist.



Nicht zuletzt soll die geforderte Sonderprüferin eruieren, ob es in den Jahren 2016, 2017 und 2018 nicht doch Geschäftsvorfälle gegeben habe, aus denen eine Pflicht zur Abgabe von Ad-hoc-Meldungen resultierte. Der Umfang der Prüfliste legt den Schluss nahe, dass die Glaubwürdigkeit der Wirecard-Organe durch die verzögerten Reaktionen in der Vergangenheit gelitten hat. Bei der Hauptversammlung im letzten Jahr wurden die Fragen der Aktionäre zu den Vorfällen in Singapur tatsächlich nur sehr schwammig beantwortet. Nun wollen die Investoren es genauer wissen und sich nicht wieder hinhalten lassen.



Viele Aktionäre sind die andauernden Unklarheiten um Wirecard leid. Die Sonderprüfung böte die Chance für Wirecard, die Vorwürfe endgültig zu entkräften. Da das Unternehmen in der ersten Börsenliga spielt, ist dies wünschenswert.



