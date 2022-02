Der Keramikhersteller Ceramtec steht vor einem Eigentümerwechsel. Mittendrin ist CFO Eric Oellerer. In diesem Jahr soll die eine Hälfte der Unternehmensanteile vom zehnten in den elften Fonds seines Eigentümers BC Partners wechseln – ein so genannter „GP-led Secondary“ – , die andere Hälfte liegt künftig in der Hand des kanadischen Pensionsfonds CPP. Laut „Börsenzeitung“ wurde Ceramtec bei dem Deal mit 3,8 Milliarden Euro bewertet.



Oellerer war für die milliardenschwere Finanzierung verantwortlich, die mit dem Umbau der Gesellschafterstruktur einhergeht – nicht nur wegen der enormen Größe keine leichte Aufgabe für den Finanzchef, der diesen Posten bei Ceramtec seit 2018 bekleidet.

CFO-Oellerer stellt Ceramtec-Finanzierung auf



Die aktuelle Finanzierung besteht aus mehreren Elementen: Um die nötigen Finanzmittel für den Eigentümerwechsel aufzubringen, hat Ceramtec einen Term Loan B aufgesetzt. Dieser hat ein Volumen von 1,43 Milliarden Euro und wird erst 2029 fällig. Zusätzlich schloss das Unternehmen aus Plochingen bei Stuttgart einen vorrangig besicherten revolvierenden Kredit über 250 Millionen Euro ab, der bis 2028 läuft.



Des Weiteren schießen die Investoren frisches Geld hinzu, 800 Millionen Euro kommen von CPP aus Kanada. Außerdem wird noch ein nachrangiger Kredit über 515 Millionen Euro durch eine Hochzinsanleihe in gleicher Höhe abgelöst. Kurz: Oellerer musste jeden einzelnen Stein seiner Finanzierung umdrehen für diese Transaktion.

Eric Oellerer war bei Metabo und Hg Capital



Der Eigentümerwechsel selbst dürfte für Finanzchef Oellerer Routine sein, denn er kennt sich mit der Private-Equity-Branche aus. Zum einen war er von 2011 bis 2018 CFO bei dem Elektrowerkzeughersteller Metabo. Dieses Unternehmen gehörte zunächst dem französischem PE-Haus Chequers Capital. 2015 wurde Metabo an das japanische Unternehmen Hitachi Koki verkauft, welches 2017 wiederum selbst von dem Private-Equity-Haus KKR gekauft wurde.



Oellerer kennt Private Equity aber auch aus der anderen Perspektive, der des Gesellschafters: Er war selbst zwischen 2008 und 2010 drei Jahre lang Investmentmanager bei dem paneuropäischen Mittelstandsfonds Hg Capital.

BC Partners will für Ceramtec bei Medtech zukaufen



Nach der komplexen Finanzierung wird Ceramtec von Moody’s mit B3 bewertet, der letzten Stufe vor dem hoch riskanten C-Bereich. Dies zeigt einerseits, wie aggressiv die Finanzierungsstrukturen im Private-Equity-Geschäft inzwischen geworden sind und welche Gratwanderungen Private-Equity-CFOs mitunter bewältigen müssen. Andererseits belegt die Tatsache, dass die Eigentümer Ceramtec derart hoch leveragen auch die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells.



Ceramtecs Keramikprodukte kommen in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz. In der Medizintechnik werden sie beispielsweise bei Hüftimplantaten eingesetzt. Im industriellen Rahmen wird die Keramik unter anderem als Schneidewerkzeug genutzt. Ceramtec ist Marktführer in mehreren Nischen des Keramikmarkts und erwirtschaftete 2020 mit 3.500 Mitarbeitern rund 550 Millionen Euro Umsatz .



BC-Partners-Chef Raymond Svider begründet die ungewöhnliche teilweise Überführung des Mittelständlers in den neueren BC-Partners-Fonds damit, dass Ceramtecs Wachstumspotential noch lange nicht ausgereizt sei. Der Plan für die nächsten Jahre sieht vor, vor allem das Medtech-Geschäft auszubauen, auch mit Hilfe von Zukäufen. Immer mit dabei ist CFO Eric Oellerer. Die nötige M&A-Expertise für die nächste Unternehmensphase bringt er mit.

