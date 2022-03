Lukas Linnig ist wahrscheinlich einer der jüngsten CFOs Deutschlands: Im Oktober 2020 wird der heute 28-Jährige mit nur 26 Jahren Finanzchef des Biotechnologie-Unternehmens Brain Biotech. Ein spannender Werdegang, den wir in unserem Karriere-Podcast „Future CFO“ genauer beleuchten ­– Linnig ist zu Gast in der aktuellen Folge des Podcasts. Im Gespräch mit Armin Häberle und Paul Taaffe erzählt er, was ihn antreibt, wie er in so jungen Jahren CFO wurde und warum er viel Wert auf informellen Austausch legt.

Linnig kommt als „Feuerwehrmann“ zu Brain Biotech

„Es gab keinen Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe ‚Ich muss jetzt CFO werden‘“, sagt Linnig im Podcast. Seine Devise: „Wenn man erfolgreich sein will, sollte man nur das tun, woran man Spaß hat und woraus man dauerhaft Motivation zieht.“ Das hat der junge Manager in seiner Karriere auch so umgesetzt: Er studierte parallel zum Abitur Wirtschaftswissenschaften und fing danach bei dem Venture-Capital-Fonds Venture Stars an.

Später wechselte Linnig zur Finanzberatung FAS. Dort betreute er seinen späteren Arbeitgeber Brain Biotech als Kunden. Linnig erzählt, wie es zum Seitenwechsel kam: „Die brauchen einen Feuerwehrmann“, habe ihm sein damaliger Chef in einem Telefonat gesagt. So kam Linnig zunächst als Berater zu Brain Biotech, und stieg über diese Verbindung auch später bei dem Unternehmen ein. Im Podcast erzählt Linnig, wie genau es zu seinem Einstieg bei Brain kam und welche Umstände seinen rasanten Aufstieg möglich machten.

Während Corona führte Linnig ungewöhnliche Vertrauensgespräche

Linnig spricht auch über seinen Job als CFO und wie es ist, schon mit 26 Jahren eine C-Level-Position innezuhaben. Gerade das Thema Neueinstellungen sei eine Herausforderung für ihn gewesen. „Ich habe meine ersten Einstellungen nur auf fachlichen Skills basiert – das war ein klarer Fehler“, sagt er im Podcast. Später setzte er mehr auf informellen Austausch. Im Lockdown führte er deshalb kurzerhand ein erstes Vertrauensgespräch mit einem neuen Mitarbeiter auf der Parkbank, dazu gab es Steak-to-Go und Bier aus dem Supermarkt.

Im Gespräch mit Armin Häberle und Paul Taaffe wird auch deutlich, dass Linnig nicht nur im Finanzbereich den Durchblick hat. „Ich will immer alles wissen“, sagt der CFO, und erklärt, wie und warum er sich tief in die Themen eingräbt, in denen sein Unternehmen sein Geschäft macht, wie beispielsweise in die CRISPR/Cas-Technologie.

Worum es außerdem im Podcast geht: Wie Linnig den Fortschritt in der Krebsforschung bewertet, wie er neue Mitarbeiter zum Bleiben motiviert und warum er berufsbegleitend einen Executive MBA macht. Zum Abschluss verrät der Jung-CFO noch, ob sein Herz für die Eintracht schlägt.

Die ganze Folge mit Lukas Linnig können Sie hier hören. Außerdem finden Sie unseren „Future CFO“-Podcast bei Spotify, Apple Podcast und Audible.

