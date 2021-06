CFO Evelyne Freitag verlässt Sanofi Deutschland

Zu den Hintergründen von Freitags Weggang wurde offiziell nichts bekannt. Wie FINANCE aus unternehmensnahen Kreisen erfahren hat, soll es bei der Trennung weniger um strategische Differenzen gegangen sein. Vielmehr hätten die Vorstellungen zur Unternehmenskultur differiert.

In der Geschäftsführung von Sanofi Deutschland hat es im vergangenen Jahr mehrere Veränderungen gegeben. Im April verließ Martina Ochel, seit 2007 Geschäftsführerin des Geschäftsbereiches Specialty Care von Sanofi in Deutschland, das Gremium. Auf sie folgte Peter Kuiper. Ende November teilte der Konzern mit, die Geschäftsführung von Sanofi in Deutschland verkleinern zu wollen. Der seit September 2016 amtierende Geschäftsführer des Bereichs Pharmazeutische Fertigung, Malte Greune, legte sein Mandat nieder. Seine Position wurde nicht nachbesetzt.

Der Pharmakonzern ist auch auf internationaler Ebene in Bewegung: Ende September übernahm mit Paul Hudson ein neuer CEO, der dem Unternehmen einen stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Produkte und Segmente verordnete.