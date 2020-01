CFO-News: Bauer, Sunrise, Röchling Medical

Der Druckspezialist Elanders führt einen Generationswechsel in der Geschäftsführung durch. Der bisherige alleinige Geschäftsführer Peter Sommer ist zum Jahreswechsel von seinem Amt zurückgetreten, steht dem Unternehmen jedoch weiterhin als Berater zur Verfügung, wie die Waiblinger mitteilten. An seine Stelle rücken der 34-jährige Sven Burkhard und der 31-jährige Christopher Sommer. Burkhard ist als Geschäftsführer bei Elanders für den kompletten kaufmännischen Bereich zuständig. Zudem hat er auch die weltweite Verantwortung im Amt als Vorstand der Elanders Print & Packaging übernommen. Sommer ist für den Bereich Technik verantwortlich.



Abir Giacaman hat zum Jahreswechsel die Geschäftsführung der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main übernommen. Zuvor war sie als Geschäftsführerin des Theresienkrankenhauses und der St. Hedwig-Klinik in Mannheim sowie als Kaufmännische Direktorin des Krankenhauses St. Josef in Saarbrücken-Dudweiler tätig. Bei der BG Unfallklinik Frankfurt am Main folgt sie auf Alexandru Cazan, der die Leitung interimistisch übernommen hatte und nun wieder in seine Funktion als Kaufmännischer Direktor der Klinik zurückkehrt.



Dirk Hümmer ist neuer technischer und kaufmännischer Geschäftsführer des Klinker- und Keramikproduzenten Ströher. Der 55-Jährige ist derzeit als Geschäftsführer bei dem Wiener Kunststoff-Rohrsystemhersteller Pipelife tätig. Zuvor arbeitete er viele Jahre für den Ziegelproduzenten Wienerberger. Die Position als technischer und kaufmännischer Geschäftsführer bei Ströher war seit der Übernahme durch die Firma Sto und dem Ausscheiden des geschäftsführenden Gesellschafters Gerhard Albert im vergangenen Jahr vakant, teilte das Unternehmen mit. Patrick Schneider, Geschäftsführer Vertrieb, hatte Ströher seitdem kommissarisch geleitet.



