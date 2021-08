CFO-News: Claas, Vita 34, Arval Deutschland

Claas macht Ex-Treasurer zum CFO

Der ehemalige Heidelberg-Cement-Treasurer Henner Böttcher übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2022 die Finanzleitung bei dem Traktorhersteller Claas und tritt in die Konzernleitung ein. Böttcher wird auf Hans Lampert folgen, der zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird. In seiner neuen Funktion wird der CFO neben dem Finanzressort auch die Bereiche Controlling und Betriebswirtschaft verantworten.

Claas neuer Finanzchef Böttcher kommt von Lehigh Hanson, der nordamerikanischen Tochtergesellschaft von Heidelberg Cement, wo er seit 2015 den CFO-Posten innehatte. Zuvor war er seit 2006 als Group Treasurer für Heidelberg Cement tätig.

Andreas Schafhirt wird neuer CFO bei Vita 34

Das Biotech-Unternehmen Vita 34 hat Andreas Schafhirt mit sofortiger Wirkung zum neuen Finanzvorstand berufen. Schafhirt übernimmt die Position interimistisch bis zum 30. April 2022. Der neue CFO tritt die Nachfolge von Falk Neukirch an, der sein Amt „auf eigenen Wunsch niedergelegt“ hat, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen, schreibt Vita 34 in einer Pressemitteilung. Neukrich war bereits zweimal CFO des Biotechs.

Der neue CFO war zuletzt bei dem börsennotierten Schweizer Unternehmen Biella-Neher tätig, wo Schafhirt ebenfalls den Posten des Finanzvorstands innehatte. Dort begleitete er unter anderem 2006 den Börsengang und 2019 den Verkauf des Unternehmens.

Arval Deutschland ernennt Doppelspitze

Arval Deutschland, eine Tochter von BNP Paribas, hat ihre Führungsebene neu aufgestellt und eine Doppelspitze berufen. In diesem Zuge hat der Leasinganbieter Christoph Schnierle zum Geschäftsführer von dem Bereich Finance und Central Functions bestellt. Sébastien Valy übernimmt den Posten des neuen Vorsitzenden. Damit folgen die neuen Geschäftsführer auf Marcus Schulz, der die Verantwortung für die DACH-Region übernommen hat. Schnierle und Valy werden in ihrer neuen Position für die Märkte Schweiz und Österreich an Schulz berichten.

Schnierle, der für den Finanzbereich zuständig sein wird, ist bereits seit 2017 als CFO für Arval Deutschland tätig. Zuvor war er als Finance Director und General Manager bei einem niederländischen Konzern im Dienstleistungssektor tätig.

Weitere Personalien

Die Schweizer Fluggesellschaft Edelweiss Air hat Medienberichten zufolge seinen CFO Ruedi Voegeli und COO Daniel Landert verloren. Die beiden Abgänge werden die Fluggesellschaft Anfang 2022 verlassen. Der scheidende Finanzchef Voegeli wird Leiter Services bei der PFS Pension Fund Services. Seit 2008 ist er für die Finanzen bei Edelweiss verantwortlich.

Der Onlinehändler Autodoc ernennt Bert Althaus zum CFO. Der 42-jährige kommt von dem Online-Dating-Unternehmen Spark Networks, wo er ebenfalls die Finanzen leitete. In seiner Rolle als CFO wird Bert Althaus standortübergreifend die Leitung der Bereiche Finance und Supply Chain Management übernehmen.