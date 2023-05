CFO-News: Instone, Babbel, ProSiebenSat.1

David Dreyfus wird Finanzchef bei Instone

CFO-Wechsel bei Instone: David Dreyfus wird zum 1. September neuer Finanzchef des börsennotierten Immobilienentwicklers, wie das Unternehmen bekannt gegeben hat. Er kommt vom Beratungshaus Lilja & Co, wo er als Senior Partner tätig war. Zuvor war Dreyfus mehr als neun Jahre bei Lazard, einer US-amerikanischen Investmentbank, wo er in den Büros in Frankfurt, New York und Paris arbeitete. Bei Lazard war er als Direktor für die Kundenbetreuung zuständig und spezialisierte sich auf M&A sowie Kapitalmarktberatung. Insgesamt verfügt Dreyfus über mehr als 28 Jahre Berufserfahrung im Corporate Finance und Kapitalmarktbereich.

Der designierte Finanzchef ist bei Instone kein Unbekannter: Er hatte den Immobilienentwickler bereits im Zusammenhang mit dem Börsengang 2018 beraten.

Foruhar Madjlesse verlässt Instone zum 31. Juli vorzeitig. Foto: Instone

Der Aufsichtsrat freue sich, „mit David Dreyfus einen versierten Corporate Finance Spezialisten als CFO gewonnen zu haben, der zugleich mit dem Unternehmen aus seiner Beratungstätigkeit bereits eng vertraut und dem Vorstand sowie zahlreichen Instone Kollegen aus der direkten Zusammenarbeit bestens bekannt ist“, kommentierte Aufsichtsratschef Stefan Brendgen die Personalie.

Dreyfus folgt auf Foruhar Madjlesse, seit Januar 2019 Finanzchef von Instone, der seinen ursprünglich bis Ende 2026 laufenden Vertrag vorzeitig beendet und zum 31. Juli aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Grund für den Abschied sei Madjlessis Wunsch seinen „Lebensmittelpunkt aus privaten Gründen zu verlagern“, wie es von Instone heißt. Wohin es ihn beruflich als nächstes zieht, ist nicht bekannt.