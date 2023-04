CFO-News: Elring Klinger, Tonies, Flender

Neue Aufgaben für Elring-Klinger-CFO Thomas Jessulat

Der Automobilzulieferer Elring Klinger hat bekanntgegeben, dass der bisherige Vorstandsvorsitzende Stefan Wolf sein Amt nach 17 Jahren zum 30. Juni aufgeben wird. Seine Aufgaben werden ab dem 1. Juli interimistisch von Thomas Jessulat übernommen, der bereits seit 2016 als Finanzchef für das Unternehmen tätig ist. Zudem wird Jessulat auch die Funktion des Vorstandssprechers übernehmen.

Jessulat ist seit rund 18 Jahren für Elring Klinger tätig und leitet verschiedene Ressorts, darunter Controlling, Financial Reporting, Treasury und Financial Operations sowie Digital Transformation, M&A and Innovations, Procurement & Supply Chain Management, IT sowie die E-Mobility-Geschäftsbereiche Battery Technology und Drivetrain Technology. Ende März wurde sein Vertrag um weitere fünf Jahre bis zum Jahresende 2028 verlängert.

Die Übernahme der Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden durch Jessulat erfolgt vorübergehend, der Aufsichtsrat hat bereits den Nachfolgeprozess eingeleitet.