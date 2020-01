CFO-News: Louis Dreyfus, Surteco, Henkel

CFO-Wechsel bei dem niederländischen Agrarunternehmen Louis Dreyfus Company (LDC): Der Schweizer Patrick Treuer übernimmt zusätzlich zu seiner Position als Chief Strategy Officer auch den Posten des Finanzvorstands. Treuer startete 2014 als Strategiechef bei dem LDC-Schwesterunternehmen Biosev und wurde ein Jahr später Head of Strategy bei LDC. Vor seinem Wechsel auf die Unternehmensseite arbeitete er 15 Jahre lang im Investmentbanking in der Schweiz und in Großbritannien. Der Schweizer folgt als CFO auf Federico Cerisoli, der im Herbst 2018 die Finanzverantwortung übernommen hatte. Cerisoli soll sich bei LDC künftig auf die Organisation eines Kosteneffizienzprogramms konzentrieren, mit dem das Unternehmen den schwierigen Marktbedingungen begegnen will. Treuer wird an Chief Operating Officer Michael Gelchie berichten.