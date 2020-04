CFO-News: R. Stahl, Hamburg Süd, Human Optics

Searchmetrics, Anbieter einer Search- und Content-Marketing-Plattform, ernennt Ken Ogenbratt zum neuen CFO. Ogenbratt war zuletzt als Vice President Finance für Searchmetrics tätig. Er arbeitet seit 2015 für den Software-Anbieter. Ogenbratt tritt die Nachfolge von Dirk Wolf an, der im März aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.



Arnd Zinnhardt, bis Anfang des Jahres CFO des MDax-Unternehmens Software AG, wird neues Mitglied im Aufsichtsrat des Maschinen- und Anlagenbauers Dürr. Zinnhardt hatte die Finanzen der Software AG zuvor seit 2002 verantwortet.



Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther zieht in den Aufsichtsrat des Energieversorgers Uniper ein. Er und vier weitere Personen seien vom Amtsgericht Düsseldorf in das Gremium bestellt worden, wie Uniper vergangenen Freitag mitteilte.



Der kaufmännische Geschäftsführer der Neubrandenburger Stadtwerke, Jörg Fiedler, hat den Kommunalversorger verlassen. Fiedler ist bereits Ende März aus dem Unternehmen ausgeschieden, wie mehrere Medien berichten. Er hatte dem „Nordkurier“ zufolge um die Auflösung seines Arbeitsvertrages gebeten, um sich „neuen beruflichen Herausforderungen in der Nähe seiner Familie widmen zu können“. Fiedler war seit dem 1. Januar 2017 kaufmännischer Geschäftsführer der Neubrandenburger Stadtwerke.



