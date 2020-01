CFO-News: Gerry Weber, Tesa, Intersport

Der Technologie- und Rüstungskonzern Ruag hat seinen CFO Urs Kiener interimsweise zum CEO ernannt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Urs Breitmeier und das Schweizer Unternehmen haben sich „in gegenseitigem Einvernehmen“ getrennt, teilte Ruag vergangene Woche mit. Breitmeier war 18 Jahre lang bei Ruag tätig, zuletzt sieben Jahre als CEO. Zu den Gründen für sein Ausscheiden gibt das Unternehmen nichts bekannt.



Der Ethanol-Hersteller Cropenergies befördert seinen CFO Stephan Meeder mit Wirkung zum 14. Juli dieses Jahres zum CEO. Das Finanzressort wird der 49-Jährige behalten. Sein Vorgänger Joachim Lutz wird sich nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit bei dem Mannheimer Unternehmen in den Ruhestand verabschieden.



DSW21, die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke, hat ein neues Vorstandsressorts für Finanzen geschaffen. Zum Finanzchef dieses Ressorts wurde Jörg Jacoby berufen. Der 52-Jährige, der bereits seit 2008 bei den Dortmunder Stadtwerken als Prokurist für die Finanzen zuständig ist, hat seine neue Stelle bei DSW21 zum Jahreswechsel angetreten, wie das Unternehmen nun mitteilte.



CFO Michael Morgenstern wird die Deutsche Familienversicherung (DFV) verlassen. Der Manager hat sein Amt Ende 2019 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Sein Ausscheiden erfolgt demnach „im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“, teilte das Frankfurter Insurtech vergangene Woche mit. Bis Ende März wird Morgenstern seine Tätigkeiten im Bereich Finanzen noch fortführen, allerdings nicht mehr aus dem Vorstand heraus. Morgenstern war seit Mai 2018 CFO der DFV. CEO Stefan Knoll leitet das Finanzressort nun interimsweise, bis ein Nachfolger als CFO gefunden ist.



Die auf industrielle Automatisierung und Roboter spezialisierte Unternehmensgruppe Hahn hat Axel Greschitz zum neuen CFO berufen. Seit dem 1. Januar verstärkt er die bestehende Geschäftsführung um die bisherigen Mitglieder Thomas Hähn und Philipp Unterhalt. Zuletzt war Greschitz ebenfalls CFO von Hitachi Zosen Inova, einem Züricher Anbieter für Anlagen und Systemlösungen für die Energierückgewinnung aus Abfall. Zuvor war er als Finanzchef bei dem Energie- und Umwelttechnikkonzern AE&E Austria und bei der AE&E Inova Holding tätig.



Der Projektentwickler Arcadia Investment hat seine Geschäftsführung erweitert und Christian Dinger zum neuen CFO gemacht. Der 38-Jährige ist bereits seit 2017 bei dem Leipziger Unternehmen als Prokurist tätig und verantwortete bislang die Bereiche Financial und Controlling innerhalb der Investment Group.



Bei dem Leasing- und Full-Service-Anbieter für Fahrzeuge Alphabet International kommt es zu einem CFO-Wechsel: Juan Ridao Alonso folgt auf den bisherigen Finanzchef Martin Stremplat, der weiterhin CFO von Alphabet Deutschland bleibt. Alonso war zuletzt Head of Credit Management bei Alphabet International. Seine berufliche Karriere startete er 2001 bei der BMW Group im Bereich Financial Services.



Walter Scherz wird neuer Finanzchef des Industriekonzerns Dätwyler. Er folgt bei dem Schweizer Unternehmen in dieser Funktion auf den derzeitigen CFO Reto Welte, der Ende März 2020 in den Ruhestand geht. Welte führte die Finanzgeschäfte Dätwylers seit 2009. Neu-CFO Scherz ist bereits seit 2012 für Dätwyler tätig, zuletzt seit Anfang 2017 als CFO des Konzernbereichs Technical Components.



Patrick Hauser hat zum 9. Januar den CFO-Posten bei der Immobiliengesellschaft Novavest Real Estate übernommen. Von 2015 bis 2018 war Hauser schon einmal CFO der Schweizer, schied jedoch im Zuge eines Eigentümerwechsels aus dem Unternehmen aus. Zuletzt war er CFO von Nova Property Fund Management. Zudem ist er CFO von Ralbau und von Senio Residenz. Bei Novavest Real Estate folgt er auf den bisherigen CFO, Michel Aebischer, der das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen verlässt.



Porsche Financial Services bekommt mit Marc Rieß einen neuen Geschäftsführer. Der 43-Jährige, der seit 2012 als CFO von Porsche Financial Services in den USA und Kanada tätig ist, wird seine Stelle als Chief Operating Officer (COO) zum 1. Februar antreten. Er ersetzt Jörg Pape, der nach knapp zwei Jahren im Amt bereits im August 2019 als CEO zu Volkswagen Financial Services Brasilien gewechselt ist.



Odu, ein Anbieter von Steckverbindungssystemen, hat Josef Leitner zum kaufmännischen Geschäftsführer ernannt. Der 41-Jährige leitet seit dem 7. Januar die Fachbereiche Finanzen, Personal und IT, wie Odu mitteilte. Leitner war zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer in der Automotive Branche bei einem Hersteller von Sicherheits- und Airbag-Modulen tätig.



