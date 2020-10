CFO-News: Vattenfall, Bauer Media, Murnauer

Die auf Stahlfeinbleche spezialisierte Schäfer-Werke-Gruppe hat ihre Geschäftsführung umgebaut. Marcus Düber verantwortet seit dem 1. Oktober als kaufmännischer Geschäftsführer die Verwaltungsbereiche von Schäfer.



Jörg Winckelmann ist seit kurzem Geschäftsführer des Versandhändlers Gärtner Pötschke, der zur Weltbild-Gruppe gehört. Dort verantwortet der 56-Jährige in Zukunft die Bereiche Finanzen und Administration. Zuletzt war Winckelmann für die Erzeugergenossenschaft Landgard tätig.



Bei der Schweizer Gebäudetechnik-Gruppe Poenina kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung: Finanzchef Fotios Michos werde das Unternehmen verlassen, teilte das Unternehmen mit. Seine Aufgaben übernimmt CEO Jean Claude Bregy interimistisch, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die Suche nach einem neuen CFO werde unverzüglich aufgenommen.



Angelo Quabba wird neuer CFO des Schweizer Technologiekonzerns. Der 55-Jährige war zuletzt CFO des Kunststoffherstellers Gurit und tritt seine neue Stelle am 23. November 2020 zeitgleich mit dem neuen Ruag-CEO André Wall an. Quabba folgt auf Urs Kiener, der sich entschieden hat, Ruag nach 24 Jahren zu verlassen. Kiener hatte zuletzt neben den Finanzen interimistisch das CEO-Amt inne.



Stefan Wolf ist neuer CFO des Softwareentwicklers Hilscher. Unter seiner Leitung stehen ab sofort die Bereiche Human Resources, Finance, Controlling, Umwelt- und Qualitätsmanagement, IT und Facility Management. Damit unterstützt er Sebastian Hilscher, der die Leitung dieser Bereiche zu Beginn des Jahres kommissarisch übernommen hatte. Zusätzlich wird Stefan Wolf ein Teil des bestehenden Managementteams von Hilscher sein.



