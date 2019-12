CFO Ulrich Zimmermann wird Bastei Lübbe verlassen

Bei dem Publikumsverlag Bastei Lübbe zeichnet sich ein Wechsel an der Unternehmensspitze ab. Ende 2020 wird das derzeitige Führungsduo, bestehend aus CEO Carel Halff und CFO Ulrich Zimmermann, das Kölner Unternehmen verlassen. Dass Halff seinen Vertrag nicht verlängern wird, war bereits bekannt. Das Zimmermann nun ebenfalls gehen wird, teilte Bastei Lübbe am heutigen Dienstag mit.



Ulrich Zimmermann war Mitte 2017 nach mehreren Jahren als CFO bei dem Weinhändler Hawesko zu den Kölnern gewechselt. Er hatte das CFO-Ressort vom damaligen CEO Thomas Schierack übernommen, der beide Funktionen in Personalunion ausführte. Nun hat Zimmermann erklärt, seinen Ende 2020 auslaufenden Vertrag aus „persönlichen Gründen“ nicht verlängern zu wollen.