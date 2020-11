CFO-Wechsel bei Bertelsmann

Vorbildlich geregelter CFO-Wechsel in Gütersloh: Wie der Medienkonzern Bertelsmann am heutigen Donnerstag bekanntgab, wird Rolf Hellermann ab Januar 2021 Nachfolger von Bernd Hirsch, der das Familienunternehmen Ende des Jahres „auf eigenen Wunsch“ verlässt. Bertelsmann zufolge hat der CFO um die Auflösung seines Vertrags gebeten.



In seiner Amtszeit habe Hirsch „die finanzielle Steuerung und Finanzierung des Unternehmens mit großer Umsicht und Können verantwortet“, würdigte Bertelsmann-Aufsichtsratschef Christoph Mohn die Arbeit des scheidenden Finanzvorstands. Laut Konzernangaben hat der 50-Jährige auch wichtige Impulse bei der digitalen Transformation des Konzerns und der Töchter Arvato Financial Solutions und Arvato Systems gesetzt. Hirsch habe mitgeholfen, „Wachstumsplattformen und Wachstumsregionen“ auszubauen.



Der in diesem Frühjahr 50 Jahre alt gewordene Manager war seit April 2016 Finanzchef der Gütersloher. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Komplettübernahme des Buchverlags Random House, eine der größten M&A-Akquisitionen im deutschen Mediensektor der vergangenen fünf Jahre.