CFO-Wechsel bei Losberger De Boer

Für den neuen Finanzchef Joachim Ehlers lautet die Hauptaufgabe nun, das Unternehmen im operativen Geschäft wieder auf Wachstum auszurichten. Der 52-Jährige wird zum 1. Februar in das Unternehmen eintreten. Losberger De Boer setzt nach eigenen Angaben auf seine Erfahrung in Branchen wie Logistik, Finanzen, Handel & Vertrieb und Produktion. Ehlers Karriere begann nach einem MBA-Abschluss in Köln bei KPMG. Später wechselte er auf die Unternehmensseite, zuletzt war er Finanzchef bei der Nagel Group, einem Lebensmittellogistiker aus Ostwestfalen. Er verließ das Unternehmen im vergangenen September.



Ehlers wird sich auf den weiteren Turnaround von Losberger De Boer fokussieren müssen. Er habe „eine starke Erfolgsbilanz in der Unterstützung von Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Leistung und dem Ausbau ihrer Geschäfte“, führt der Mittelständler an. Diese Expertise kann auch Losberger De Boer gut gebrauchen. Das Unternehmen entstand im Mai 2017 aus der Fusion von Losberger und De Boer. Die neue Einheit brachte es zum damaligen Zeitpunkt nach eigener Aussage auf einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro.



antonia.koegler[at]finance-magazin.de