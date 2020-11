Elgeti siegt im Machtkampf bei Francotyp

Linds Ausführungen dürften nicht konkret genug gewesen sein, um die kursierenden Spekulationen um die Zukunft von Francotyp-Postalia zurückzudrängen. Da Lind von dem Turnaround-Finanzinvestor Bavaria Industries kommt und über einschlägige M&A-Erfahrungen in der Frankiermaschinenbranche verfügt, machen am Berliner Konzernsitz seit seinem Auftauchen Zerschlagungsgerüchte die Runde. Lind und Elgeti werden Verkaufspläne für das Kerngeschäft mit Frankiermaschinen unterstellt. Elgeti hat sich zu diesen Mutmaßungen nicht öffentlich geäußert. Lind sagte gestern lediglich, dass er der Meinung sei, dass der Software-Anteil am Geschäft von FP ausgebaut werden müsse.

Ein Verkauf des profitablen, gut laufenden Kerngeschäfts könnte erhebliche stille Reserven offenlegen: Der gesamte FP-Konzern kommt derzeit inklusive Schulden auf einen Unternehmenswert von weniger als 80 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete FP ein Ebitda von 33 Millionen Euro, in diesem Jahr dürften es rund 25 Millionen werden. Ein Großteil davon dürfte aus dem Kerngeschäft stammen. Schon bei einem Ebitda-Multiple von 5-6x könnte ein solcher M&A-Deal doppelt so viel erlösen, wie FP in den Augen der Börse aktuell wert ist.

Ein solcher Deal würde FP allerdings seiner Cash-Cow berauben, was auch Auswirkungen auf die Finanzierung haben könnte. Günther, dessen Markenzeichen als CFO es ist, seinen Unternehmen zügig den finanziellen Spielraum zu erweitern, hat Francotyp Kreditlinien über 200 Millionen Euro gesichert – ein mehr als komfortables Finanzpolster. Doch eine als Start-up-Investor im Kryptologiesektor tätige Francotyp-Postalia hätte ein anderes Kreditprofil als der Cash-starke Maschinenbauer, der der Konzern jetzt ist. Mit Günthers absehbarem Abgang dürften die Fragen nach der künftigen Geschäfts- und Finanzierungsstrategie noch lauter werden.

michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de