Georg Magel wird zum 1. April neuer CFO beim Autobauer Opel/Vauxhall. Er folgt auf Frédéric Brunet, der diese Position seit August 2018 innehatte und künftig die Rolle des CFO für die Region Enlarged Europe beim Opel-Mutterkonzern Stellantis übernimmt. Opel gehörte bislang zu dem französischen Autokonzern PSA, der zu Jahresbeginn mit dem US-italienischen Konzern Fiat Chrysler fusionierte. Unter dem Dach Stellantis sind nun 14 Automarken versammelt – es ist der viertgrößte Autobauer der Welt.



Mit der Berufung von Georg Magel, der derzeit Director Financial Planning & Analysis ist, übernimmt bei Opel ein Eigengewächs das finanzielle Steuer des Autobauers. Nach seinem Studium an der TU Darmstadt hatte der Wirtschaftsingenieur seine Karriere 1996 als Gruppenleiter im Investitionscontrolling bei Opel begonnen, wechselte später als Senior Analyst Finance zu General Motors Europe nach Zürich. Anschließend übernahm er weitere Führungsaufgaben im Finanz- und Programm-Management in Rüsselsheim, bevor er im Juli 2015 zum Director Financial Planning & Analysis ernannt wurde.