Jack Wolfskin wechselt schon wieder CFO aus

Fünf Jahre, vier CFOs, drei Eigentümer: Meldungen zu CFO- oder Eigentümerwechsel waren bei dem Outdoor-Ausrüster in der Vergangenheit an der Tagesordnung. Bisher folgten Personalwechsel aber meist auf den Verkauf des in Frankfurt am Main gegründeten Unternehmens. 2017 hatten Hedgefonds die Anteile von Mehrheitseigentümer Blackstone übernommen. Dem Eigentümerwechsel war ein zähes Ringen zwischen Blackstone und Gläubigern vorangegangen, damals ächzte Jack Wolfskin unter einer hohen Schuldenlast. Wenige Monate später wurde CFO Axel Mau durch Jörg Wahlers ausgetauscht.

2019 stand dann wieder ein Eigentümerwechsel an: Der US-Golfkonzern Callaway kaufte den Outdoor-Ausrüster für rund 418 Millionen Euro. Deren Präsenz in den USA und Japan sollte Jack Wolfskin weitere Chancen für das internationales Wachstum ermöglichen.