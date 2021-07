Porr macht eigenen Prüfer zum CFO

Ärger hatte die Porr Gruppe, die in Deutschland unter anderem am Bau einer neuen U-Bahnlinie in Frankfurt beteiligt ist, mit einem Prestigeprojekt, der Konstruktion der A1-Rheinbrücke bei Leverkusen. Den 360 Millionen Euro schweren Auftrag hatte der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen Mitte April 2020 gekündigt, nachdem Mängel an in China produzierten Stahlbauteilen aufgetaucht waren.



Im ersten Quartal 2021 verzeichneten die Österreicher jedoch einen Aufwärtstrend. Sowohl die Produktionsleistung mit 1 Milliarde Euro als auch das Quartalsergebnis mit einem Verlust von 9,4 Millionen Euro fielen besser aus als im Vorjahreszeitraum. Der anhaltende Bauboom sorgt nach Unternehmensangaben bei den Aufträgen für einen Rekordstand in Höhe von 8 Milliarden Euro.



