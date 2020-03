CFO Beaujean steigt bei ProSiebenSat.1 auf

Mit der Neuaufstellung des Managements geht auch eine umfassende Strategieänderung einher: ProSiebenSat.1 will das operative Geschäft wieder stärker auf den Entertainmentsektor in der DACH-Region konzentrieren. Während der Amtszeit von Max Conze war das Ziel, ProSiebenSat.1 zu einem umfassenden Medien- und Digitalkonzern zu entwickeln, der nicht nur reine Entertainmentformate anbietet, sondern auch an zahlreichen E-Commerce-Plattformen – wie an dem Parfümversandhändler Flaconi – beteiligt ist.



Von dieser Strategie will das Medienhaus nun abrücken: Der Schwerpunkt liege jetzt wieder auf lokalen und Live-Formaten, „auch in einer Kooperation mit Red Arrow Studios und Studio 71“. Hier fasst ProSiebenSat.1 seine Produktion, den Programmvertrieb und die Formatentwicklung zusammen. Im Rahmen der neuen Strategie soll auch die Streaming-Plattform Joyn ausgebaut werden.