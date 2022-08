RTL Deutschland beruft neue Finanzchefin 

RTL Deutschland stellt den Vorstand neu auf: Das Medienunternehmen hat demnach Ingrid Heisserer zur neuen CFO berufen. Heisserer wird ihre neue Position mit Wirkung zum 1. Dezember übernehmen und damit auf Alexander Glatz folgen, der sein Amt zum 31. August „im besten Einvernehmen“ niederlegen wird. Glatz war insgesamt rund 22 Jahre bei RTL Deutschland tätig und hatte den CFO-Posten seit 2015 inne.

CFO Ingrid Heisserer kommt von L’Oréal

Die neue Finanzchefin hat derzeitig die Finanzleitung für die Region Österreich und Deutschland bei dem französischen Kosmetikhersteller L’Oréal inne. Ähnlich wie Glatz bei RTL ist auch Heisserer dem Beauty-Konzern über viele Jahre treu geblieben. Seit 2000 arbeitete sie für L’Oréal, seit 2021 allerdings erst als Deutschland-CFO. Zuvor agierte sie bereits als CFO für die Luxury Division des Unternehmens. Auf den freiwerdenden Posten bei L’Oréal folgt Stéphane Grimardias, der ab Ende November die Finanzen in Deutschland leiten wird. Bislang war er bei dem Unternehmen seit 2016 als Finanzchef für die Region Westeuropa tätig.

Während ihrer Zeit bei L’Oréal war sie an internationalen Standorten, wie Frankreich, Russland und Brasilien tätig. Heisserer startete ihre Karriere als Financial Controller bei einem amerikanischen Hersteller von Büroeinrichtungen. „Ingrid Heisserer ist eine strategisch denkende, auf Wachstum ausgerichtete Finanzexpertin. Sie verfügt über zahlreiche internationale Führungserfahrungen in der Konsumgüterindustrie und hat aus der Kundenperspektive eine profunde Kenntnis des Werbegeschäfts gesammelt“, so Thomas Rabe, Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland.

Neben der neuen Personalie Heisserer hat RTL Deutschland eine weitere neue Vorständin bestellt. Xenia Meuser wird zum 25. Oktober den Posten als neue Chief Human Resources Officer (CHRO) antreten. Meuser kommt von New Work, der Betreiber des Sozialen Netzwerkes Xing, wo sie als Vice President HR den Personalbereich international aufbaute und das internationale Recruiting sowie die Organisationsentwicklung und Führungskultur vorantrieb, wie RTL Deutschland erklärt. Aktuell arbeitet Meuser bei New Work als Senior Vice President Attract & Retain und Brand & Marketing.

Alles zum Thema CFO-Wechsel Sie wollen wissen, welcher Finanzchef wohin geht? Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der FINANCE-Themenseite CFO-Wechsel, wo FINANCE die wichtigsten Personalien sammelt. Mehr lesen

RTL Deutschland setzt auf weibliche Vorstandsmitglieder

Mit den beiden weiblichen Neuzugängen verstärkt das Medienunternehmen die weibliche Präsenz im Vorstand, denn zuletzt war die Geschäftsführung rein männlich besetzt. „Mit der Berufung von Ingrid Heisserer und Xenia Meuser in die Geschäftsführung von RTL Deutschland gehen wir den nächsten Schritt, um das Führungsteam unserer größten Geschäftseinheit weiter zu stärken. Die RTL Group setzt damit auch ihren Kurs fort, das Top-Management des Konzerns breiter und diverser aufzustellen“, kommentiert Rabe die Vorstandsveränderungen.

Zuletzt hatte sich die Führungsetage von RTL Deutschland bereits neu aufgestellt: Rabe selbst ist seit August als Vorsitzender der Geschäftsführung für RTL Deutschland tätig. Er trat in die Geschäftsführung ein, nachdem Co-CEO Stephan Schäfer nach nur knapp einem Jahr das Unternehmen verlassen hatte. Rabe ist neben seiner Führungsposition bei RTL Deutschland außerdem als CEO der RTL Group sowie als Bertelsmann-Chef tätig.