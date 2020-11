Schaltbau macht Steffen Munz zum CFO

Der Verkehrstechnikkonzern Schaltbau hat Steffen Munz zum neuen Finanzvorstand bestellt. Munz wird seinen neuen Posten zum 1. März 2021 antreten, teilte das börsennotierte Unternehmen mit. Der 42-Jährige ist aktuell noch Finanzchef bei dem börsennotierten Batteriehersteller Varta.



Schaltbau-Aufsichtsratschef Hans Fechner lobte neben der strategischen Kompetenz auch die „ausgeprägte Kapitalmarkt-Expertise“ sowie die „Führungserfahrung auf internationaler Ebene“ des Neuzugangs. Gemeinsam mit Jürgen Brandes, der im Januar 2021 zum Schaltbau-CEO aufsteigt, solle Munz die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestalten, so Fechner.



„Schaltbau ist neben dem stabilen Kerngeschäft in der Verkehrstechnik technologisch hervorragend positioniert, um das Wachstumspotenzial in den attraktiven Zukunftsmärkten für New Energy, New Mobility und New Industry ausschöpfen zu können,“ freute sich Steffen Munz auf seine kommende Aufgabe. Bei seinem neuen Arbeitgeber wird er neben den Ressorts Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Personal, IT, Compliance und Risikomanagement auch die Bereiche Investor Relations und Legal verantworten, wie er FINANCE verriet.