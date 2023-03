Wella besetzt CFO-Posten mit Frank Smalla

Von der Bier- in die Kosmetikbranche: Nach sechs Jahren als CFO der Boston Beer Company heuert Frank Smalla als Finanzchef bei Wella Company an. Zusätzlich zur Verantwortung über das Finanzressort übernimmt er auch die Rolle des COO. Die Position sei neu geschaffen worden, teilt das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf mit.

Smallas Karriere begann laut seines „Linkedin“-Profils 1991 als Analyst bei der West-LB in Hongkong. Es folgten kurze Stationen als Analyst bei der BHF Bank in Frankfurt sowie als Senior Auditor von Philip Morris in München. 2001 wechselte er dann zu Kraft Foods (heute Kraft Heinz Company), wo er vor seinem Wechsel zur Boston Beer Company im Jahr 2016 zuletzt als Senior Vice President Finance fungierte.

Deutsche Traditionsfirma in Private-Equity-Hand

Smalla sei „die richtige Führungspersönlichkeit zur richtigen Zeit, um die Transformation von Wella Company zu beschleunigen“, so die Vorschlusslorbeeren von Annie Young-Scrivner, CEO bei Wella Company. Laut Mitteilung arbeitet Wella aktuell am Ausbau von Kapazitäten, um in neue Produktkategorien und Märkte zu expandieren. Zum Portfolio des Unternehmens gehören zahlreiche Marken aus den Bereichen Haare, Nägel und Beauty-Tech, unter anderem Wella Professionals, Clairol, OPI und GHD.

Seinen Ursprung hat der heute in mehr als 100 Ländern agierende Konzern in Deutschland: 1880 gründetet der damals 26-jährige Friseur Franz Ströher das Traditionsunternehmen in Rothenkirchen im sächsischen Vogtland. Seit Mai 2020 ist Wella, dessen Deutschlandsitz sich seit vielen Jahrzehnten in Darmstadt befindet, mehrheitlich im Besitz des Private-Equity-Investors KKR.

Verkäufer war damals der US-Kosmetikriese Coty, der Wella 2015 von Procter & Gamble übernommen hatte. Dem Deal mit KKR vorangegangen waren viele Spekulationen, unter anderem wurde auch dem Dauerrivalen Henkel immer wieder Interesse an einer Übernahme von Wella nachgesagt.

KKR setzt Lea-Sophie Cramer in Wella-Verwaltungsrat

Zu Beginn dieses Jahres konnte KKR bereits eine prominente Verstärkung für sein Engagement bei Wella vermelden: Die erfahrene Unternehmerin und Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer zog für den Finanzinvestor in den Wella-Verwaltungsrat ein. Dort soll sie unter anderem ihr Know-how in den Bereichen E-Commerce und Markengestaltung einbringen.