Welcher Dax-CFO ist der Spitzenverdiener 2021?

Kaum im Dax und schon an der Spitze des CFO-Gehaltsrankings: David Schröder von Zalando war 2021 Spitzenreiter unter den Finanzvorständen in Deutschlands erster Börsenliga. Sein Gehalt im Geschäftsjahr 2021 betrug mehr als 14,4 Millionen Euro. Damit war der 40-Jährige, der im März 2022 seinen Posten als CFO bei Zalando an seine Nachfolgerin Sandra Dembeck abgegeben hat und nun COO ist, mit Abstand der bestbezahlte Dax-CFO.

David Schröder von Zalando ist Top-Verdiener

Bei genauer Betrachtung der Vergütungsstruktur wird ersichtlich, woher das viele Geld kommt:

Schröders Grundgehalt ist nicht exorbitant, es liegt bei gerade einmal 500.000 Euro. Hinzu kamen

2021 Nebenleistungen von 20.739 Euro. Die Differenz zwischen Schröders Festvergütung und der

tatsächlich zugeflossenen Summe erklärt sich aus den Long Term Incentives (LTIs). Diese stehen ihm seit 2019 zu, als er in den Vorstand berufen wurde. Damit sind Aktienoptionen gemeint, die an die Entwicklung des Aktienkurses gekoppelt sind und damit eine langfristige Anreizfunktion auf die Manager ausüben sollen. Dem ehemaligen Finanzvorstand wurden dadurch knapp 13,9 Millionen Euro zusätzlich ausgezahlt.