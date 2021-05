Über den CFO

Sierk Poetting ist seit September 2014 CFO von Biontech. Zuvor war er bei Novartis International tätig, wo er von Mai 2012 bis August 2014 CFO für die Division Sandoz in Nordamerika war. Poetting begann seine Karriere als Berater bei McKinsey. Er hat einen Master of Science in Optical Sciences der Universität von Arizona und einen Doktortitel in Physik der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

