Biontech besorgt sich eine halbe Milliarde US-Dollar

Dabei hat das Biontech-Management den aktuellen Hype um das Unternehmen gleich zweimal ausgenutzt: Zum einen steht die Aktie hoch wie nie. Bei 35 Dollar in das Jahr gestartet, sind es heute schon rekordhohe 104 Dollar – der Preisabschlag, den Biontech für die neu ausgegebenen Aktien einräumen musste, ist folglich gering. Zum zweiten wurde die Kapitalerhöhung laut Unternehmensangaben kurzfristig um 10 Prozent aufgestockt, weil so viel Nachfrage bestand. Begleitet wurde Biontech von JP Morgan, Bank of Amerika und der Berenberg Bank, die beim Geschäft als Lead Joint Bookrunner fungierten.



Mit dem Geld wollen die Mainzer die Entwicklung eines Impfstoffes für das Coronavirus und weitere Impfstoffprojekte im Bereich Krebs finanzieren. Biontech und der US-Pharmariese Pfizer, die gemeinsam an einem Covid-19-Impfstoff forschen, haben in dieser Woche eine Liefervereinbarung mit der US-Regierung über zunächst 100 Millionen Dosen im Wert von knapp 2 Milliarden US-Dollar geschlossen.