CFO von Roeder hebt Vonovia in den Immobilien-Olmyp

Diese Aufgabe wird eine durch und durch unternehmerische. So plant der Dax-Konzern, in von Roeders Ressort zunächst die IT-Services von Vonovia und Deutsche Wohnen zu bündeln, nach der Integration dann aber auch als Servicedienstleiter auf dem freien Markt aufzutreten. Angesichts der schieren Größe des fusionierten Vonovia-Konzerns dürfte von Roeders Firma ein Koloss in der fragmentierten Welt der deutschen Immobiliendienstleister werden. Und das Potential, ins Ausland zu expandieren, ist evident – nicht nur in Märkte wie Schweden und Österreich, wo Vonovia schon eine Menge Wohnungen besitzt. Sollte Helene von Roeder mit dieser Strategie Erfolg haben, wäre in der Zukunft auch ein möglicher Carve-out der neuen Konzerntochter bis hin zu einem Börsengang denkbar.