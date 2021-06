Die Erlöse will Vonovia im Wesentlichen für die Finanzierung des M&A-Deals mit der Deutschen Wohnen verwenden. Um die Akquisitionsfinanzierung frühzeitig festzuzurren, hat Vonovia einen Brückenkredit über 22,4 Milliarden Euro arrangiert, der aber nach Angaben des Konzern so schnell wie möglich abgelöst werden soll. Der Bridge Loan wird von Société Générale, Morgan Stanley und Bank of America Merrill Lynch gestellt, Details zu den Konditionen gab Vonovia nicht bekannt.