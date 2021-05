Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre ist Philip Grosse in der Zeit von 1997 bis 2012 in Frankfurt und London im Bereich Investmentbanking tätig, zuletzt als Managing Director und Head of Equity Capital Markets Germany & Austria bei der Credit Suisse.



Im Jahr 2013 wechselt er zum Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, für den er in führenden Positionen mit dem Schwerpunkt Corporate Finance und Investor Relations tätig ist. Im September 2016 wird Grosse als CFO in den Vorstand des Berliner MDax-Konzerns bestellt.