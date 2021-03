Gerry-Weber-CFO Florian Frank: „Es ist ein Kampf“

Herr Frank, noch zum Ende des dritten Quartals 2020 hatte Gerry Weber eine revolvierende Kreditlinie über 17,5 Millionen Euro nicht beansprucht. Seitdem kam ein neuer Shutdown, und im Februar mussten Sie eine weitere Kreditfazilität über bis zu 12 Millionen Euro abschließen, die bis zu 6 Millionen Euro frische Mittel in die Kasse spülen soll. Wie sieht das Konstrukt genau aus?

Es handelt sich um eine vorsorgliche Liquiditätsaufnahme, um uns im anhaltenden Shutdown Luft zu verschaffen. Anleihegläubiger, die ein Mindestvolumen von 100.000 Euro halten, können ihre Anleihen in eine Beteiligung an der Kreditfazilität tauschen. Voraussetzung ist eine Barzuzahlung in gleicher Höhe: Wer 100.000 Euro Anleihevolumen in den Kredit einbringt, legt zugleich 100.000 Euro an frischer Liquidität ein. Unsere Anteilseigner Robus, Whitebox und JP Morgan haben über einen Backstop mindestens 5 Millionen Euro an frischer Liquidität zugesichert – für uns ein wichtiges Signal, dass sie an das Unternehmen glauben.

Wie sieht es mit Zinsen und Sicherheiten aus?

Der Kredit ist besichert, etwa mit dem Warenlager und Forderungen. Die Verzinsung liegt analog zu unserer mit den Plansponsoren bereits bestehenden Kreditlinie bei 12 Prozent, davon können bis zu 8 Prozent als PIK-Komponente kapitalisiert werden.